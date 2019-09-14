مفوضية اللاجئين: 83 ألف طفل سوري لاجىء في الأردن خارج مقاعد الدراسة

أعلنت المتحدثة باسم مفوضية ​الأمم المتحدة​ السامية لشؤون ​اللاجئين​ في ​الأردن​ ليلي كارلايل، إن 50 بالمئة من ​اللاجئين السوريين​ في الأردن بعدد 330 ألفا و672 هم من فئة ​الأطفال​ دون 18 عاماً، فيما أكدت أن 83 ألفا و920 طفلاً منهم غير ملتحقين بالدراسة حالياً.

وبينت كارلايل أنَّ المفوضية، وبالتعاون مع ​الحكومة الأردنية​، تواصل العمل لضمان تمكنهم من الالتحاق بالتعليم.

وأوضحت أنَّ هناك 22 ألف لاجئ سوري عادوا إلى ديارهم منذ بداية العام الحالي وحتى منتصف شهر آب الماضي، لافتة إلى أنَّ العدد الإجمالي للاجئين السوريين الذين عادوا طواعية إلى ديارهم منذ افتتاح الحدود الأردنية السورية في شهر تشرين الأول من العام الماضي بلغ 28 ألف لاجئ سوري.