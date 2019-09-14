وزير النفط الإيراني: الحظر لن يوقف أبدا صناعة النفط

اشار وزير ​النفط​ الإيراني بيجن زنكنه الى إن صناعة النفط الإيرانية لا تتوقف وسوف نستخدم "قوتنا وإبداعنا لمواصلة طريقنا عبر استخدام وسائل جديدة" طبقا لما ذكرته وكالة أنباء ​الجمهورية​ الإسلامية الإيرانية "ارنا".

وأضاف زنكنه في حفل توقيع عقد تطوير حقل بلال للغاز المشترك مع قطر، "سيتم تثبيت جميع المنصات بحلول نهاية العام وسيتم تشغيل جميع المصافي باستثناء مصفى المرحلة الـ14". وتابع: "في هذا العقد سيتم توسيع الجزء الشرقي من حقل بارس الجنوبي".

وقال ان شركة "بتروبارس" قد راعت في جميع عقودها، الوقت والقيمة، موضحا بان هذا العقد هو نوع جديد من العقود، وان السعر ليس نهائيا وأنه مثل العقود المفتوحة، تم تقديم عطاءات وسيتم استخراج السعر. وأشار إلى أنه سيتم تمويل المشروع من الصندوق الوطني للتنمية، وقال إن عقد تطوير ميدان "بلال" سيبلغ 440 مليون دولار ولمدة 34 شهرا.

وكانت مجموعة "بتروبارس" الإيرانية قد أبرمت مع مواطنتها "بارس" للنفط والغاز اليوم السبت، عقد تطوير حقل غاز "بلال" البحري المشترك مع قطر والواقع ب​الخليج​.

وذكرت وكالة أنباء "فارس" اليوم أن العقد المبرم ، وفق صيغة إعادة الشراء ، يستهدف تطوير شامل للحقل والحاقه بالمراحل التطويرية 11 الى 24 لحقل بارس الجنوبي المشترك مع قطر، لانتاج 500 مليون قدم مكعب من الغاز الغني في إطار جدول زمني 34 شهرا.