الهند تتطلع إلى تصنيع طائرات "إيل-114" الروسية

كشف رئيس كبرى الشركات الهندية المصنعة للطائرات، ر. مادهافان، لصحيفة "تايمز اوف إينديا" أن الهند تنوي تنظيم إنتاج الطراز الشهير من طائرات "إيليوشين" الروسية محليًا"، لافتا الى أن " الشركة تنوي البدء بتوفير الخدمات الفنية لهذا الطراز من طائرات الركاب، ثم تتجه لتصنيع طائرات "إيل-114" وتقديمها إلى شركات الطيران المحلية".
هذا وأبصرت طائرة "إيل-114" النور في روسيا في القرن الماضي. وقامت شركة "إيليوشين" أخيرا بتطويرها إلى "إيل-114-300"، وتتطلع إلى البدء بتصنيع طائرات "إيل-114-300" في عام 2021.
ومن المقرر أن تنجز الطائرة الجديدة الرحلة الجوية الأولى في تشرين الثاني 2020.
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