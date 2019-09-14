الهند تتطلع إلى تصنيع طائرات "إيل-114" الروسية

كشف رئيس كبرى الشركات ​الهند​ية المصنعة للطائرات، ر. مادهافان، لصحيفة "​تايمز​ اوف إينديا" أن الهند تنوي تنظيم إنتاج الطراز الشهير من طائرات "إيليوشين" الروسية محليًا"، لافتا الى أن " الشركة تنوي البدء بتوفير الخدمات الفنية لهذا الطراز من طائرات الركاب، ثم تتجه لتصنيع طائرات "إيل-114" وتقديمها إلى شركات الطيران المحلية".

هذا وأبصرت ​طائرة​ "إيل-114" النور في ​روسيا​ في القرن الماضي. وقامت شركة "إيليوشين" أخيرا بتطويرها إلى "إيل-114-300"، وتتطلع إلى البدء بتصنيع طائرات "إيل-114-300" في عام 2021.

ومن المقرر أن تنجز الطائرة ​الجديدة​ الرحلة الجوية الأولى في تشرين الثاني 2020.