السيسي: تم استخدم الاٍرهاب لتدمير سوريا وليبيا

رأى الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ انه "تم استخدام الاٍرهاب لتدمير ​سوريا​ و​ليبيا​". واعتبر ان "تدمير سوريا تم بمعسكرات وتنظيمات إرهابية مدربة اجتاحت البلاد".

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