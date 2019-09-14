السماح لسفينة إنقاذ بإنزال مهاجرين في لامبيدوسا









اسماء السيد - باريس: وافقت إيطاليا على السماح لسفينة الإنقاذ "أوشن فايكينغ" بإنزال 82 مهاجرًا في ميناء لامبيدوسا (جنوب)، وفق ما أفادت منظمة "إس أو إس المتوسط" المشغلة للسفينة السبت.

أفادت المنظمة عبر تويتر أن "+أوشن فايكينغ+ تلقّت للتو أوامر من مركز تنسيق عمليات الإنقاذ البحري في روما للتوجّه إلى لامبيدوسا".

بدوره، أكد وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير أنه تم التوصل إلى "اتفاق خاص بين إيطاليا وفرنسا وألمانيا والبرتغال ولوكسمبورغ للسماح بإنزال" ركّاب السفينة، مشيرًا بذلك إلى الاتفاق على توزيع المهاجرين بين الدول الخمس. أضاف "علينا الآن الاتفاق على آلية أوروبية حقيقية موقتة".

بقيت "أوشن فايكينغ"، التي كانت في مهمتها الثانية تتنقل بين مالطا وإيطاليا على مدى نحو أسبوعين، بحثًا عن ميناء لإنزال المهاجرين.

Advertisements

وأفادت منظمة أطباء بلا حدود، التي تشرف على السفينة إلى جانب "إس أو إس المتوسط"، أن المهاجرين هم 58 رجلًا وست نساء و18 طفلًا. وأنقذت "أوشن فايكينغ" 356 مهاجرًا في مهمتها الأولى.

تسعى إيطاليا إلى وضع نظام آلي لتوزيع المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في المتوسط بين الدول الأوروبية، وفق ما ذكرت مصادر دبلوماسية أخيرًا.

بإمكان اتفاق كهذا وضع حد للمفاوضات التي تجري في كل مرة بشأن الجهة التي ستستقبل المهاجرين الذين يتم إنقاذهم أثناء قيامهم بالرحلة المحفوفة بالمخاطر من شمال أفريقيا، والتي علق خلالها طالبو اللجوء في البحر لفترات طويلة.

وأعطت فرنسا وألمانيا الضوء الأخضر للنظام الجديد الذي قد تنضم إليه كذلك كل من لوكسمبورغ ومالطا والبرتغال ورومانيا وإسبانيا، بحسب صحيفتي "ريبوبليكا" و"ستامبا" الإيطاليتين.

