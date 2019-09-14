لا يمكن اعتراضه.. روسيا تصنع سلاح الموت "المجنح"

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ليس هذا فحسب، بل لقد تم تصميم "آلة القتل الوحشية" هذه لتكون قادرة للتحليق لأيام بحثا عن نقاط الضعف في دفاعات الدول الغربية، قبل أن تمطر الموت والدمار على أهدافها.
ووفقا لعملاء المخابرات الأميركية فإن هذا السلاح الفتاك الفائق سيتم تشغيله في غضون 6 سنوات، وهو ما من شأنه أن يوفر الوقت الكافي للبدء في بناء "ملجأ يوم القيامة".
وقد ألقى بعض الخبراء باللوم على الصاروخ في انفجار حديث وتسرب إشعاعي في مرفق اختبار، قتل خلاله ما لا يقل عن 5 علماء وفنيين، على الرغم من أن السبب الحقيقي لهذه الكارثة محل جدل.
ويطلق على الصاروخ الروسي المرعب اسم "بوريفيستنيك"، وهو عبارة عن صاروخ كروز مجنح، بحسب ما ذكرت صحيفة ميترو البريطانية.
وعادة ما تحلق هذه الأسلحة لمسافة تصل إلى 1610 كيلومترات، لكن بوريفيستنيك يعمل بالطاقة النووية، لذا يمكنه التحليق لمسافات طويلة قبل إطلاق العنان لرؤوس حربية نووية مدمرة.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن كشف، في مارس الماضي، النقاب عن العديد من الأسلحة فائق السرعة، وكذلك عن الصاروخ بوريفيستنيك، مشيرا إلى أن هذا الصاروخ يعمل بالطاقة النووية ومداه غير محدود.
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وقال خبير الأسلحة النووية في معهد ميدلبري للدراسات الدولية، في مونتيري، جيفري لويس لشبكة CNBC الإخبارية "إن روسيا ملتزمة باستثمار هائل، في أنظمة جديدة من هذا القبيل، لهزيمة الدفاعات الصاروخية الأميركية"، مضيفا أن العالم يتجه نحو سباق تسلح.
وأوضح لويس أن الجيوش الأميركية والروسية تنفق مليارات الدولارات على تطوير أسلحة نووية جديدة، تستهدف بعضها بعضا.
وكانت روسيا كشفت الشهر الماضي عن القوة المدمرة لصاروخ كروز مجنح مختلف قادر على حمل رؤوس حربية نووية، حيث أجرت السفينة الحربية "فيشني فولوتشيوك"، التي تحمل صواريخ حربية موجهة، التابعة لأسطول البحر الأسود، اختبارا لإطلاق صاروخ كاليبر الجديد، عالي الدقة.
ويظهر شريط فيديو لتجربة إطلاق "كاليبر" الصاروخ وهو ينفجر في الهواء، ثم يضرب هدفا يشبه سفينة فيحولها إلى حطام وأشلاء.
وتشير اللقطات إلى أنه تم تطوير الصاروخ كاليبر، الذي يتجاوز مداه 1930 كيلومترا، ليتم استخدامه في النزاعات مع القوات البحرية الأخرى.
ومع ذلك، فإذا كانت هذه الصواريخ مسلحة برؤوس حربية نووية، فإنها تستطيع أن تمحو، بسهولة، مدن عدة من مسافة بعيدة، بالنظر إلى مداها البعيد.
وفي بيان، قالت وزارة الدفاع الروسية أنه وفقا للمناورات البحرية المخططة لأسطول البحر الأسود، فقد أطلقت سفينة حربية من طراز "فيشني فولوتشيوك" لأول مرة صواريخ كاليبر عالية الدقة على هدف في البحر الأسود، وتمكن الصاروخ من إصابة هدفه بنجاح (نموذج لسفينة معادية) على بعد حوالي 65 كيلومترا".
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بدء مراسم تكريم موغامبي بعد انتهاء الخلاف بين الحكومة وعائلته حول مكان دفنه
أعلنت عائلة رئيس زيمبابوي السابق روبرت موغابي الخميس أنه سيدفن مطلع الأسبوع المقبل في قريته، منهية بذلك توترا دام أياما بين أقربائه والحكومة. وكان بطل استقلال المستعمرة البريطانية السابقة الذي تحول إلى حاكم مستبد، توفي الجمعة عن 95 عاما في مستشفى فخم في سنغافورة كان يزوره للعلاج في السنوات الأخيرة. ونقل جثمانه الأربعاء إلى هراري لمراسم تكريم تستمر عدة أيام بما فيها جنازة وطنية السبت في الملعب الرياضي الوطني في العاصمة بحضور رؤساء معظم الدول الإفريقية. وبعد أيام من الشكوك، أعلن أحد أقربائه صباح الخميس أنه سيدفن في قريته خلافا لرغبة السلطات. وقال ليو موغابي إن "جثمانه سيسجى في (قريته) كوتاما مساء الأحد ثم سيدفن في مراسم خاصة الإثنين أو الثلاثاء. لن ينقل إلى الميدان الوطني للأبطال". وأضاف بحزم "إنه القرار الذي اتخذته العائلة". ومنذ وفاة موغابي، تجري مشاورات حساسة حول مكان دفنه. فحكومة الرئيس الحالي ايمرسون منانغاغوا التي اعتبرته "بطلا وطنيا" ترغب في دفنه في "الميدان الوطني للأبطال" وهو نصب يقع على تخوم العاصمة حيث يرقد "أبطال حرب التحرير". لكن جزءا من العائلة وزعماء تقليديين يفضلون أن يدفن في قرية كوتاما في منطقة زفيمبا التي تبعد نحو مئة كيلومتر عن هراري ويملك فيها موغابي منزلا. وعكس هذا الخلاف التوتر بين الرئيس السابق وعائلته من جهة، ومن جهة أخرى منانغاغوا الذي وصفه موغابي علنا ب"الخائن". وكان الجيش دفع في تشرين الثاني/نوفمبر 2017 موغابي إلى الرحيل بعد قراره إقالة منانغاغوا الذي كان نائبا للرئيس، تحت ضغط زوجته غريس موغابي. وبدعم من جزء من الحزب الحاكم، كان السيدة الأولى السابقة تطمح لخلافة زوجها المسن. "السقف الأزرق" المنزل الفاخر في هراري بعد سنتين، ما زال المحيطون بموغابي يكنون كراهية للجنرالات وقادة الحزب الحاكم "الاتحاد الوطني الإفريقي لزيمبابوي (زانو)-الجبهة الوطنية" الذين تخلوا عنه. وقالت واحدة من قريباته جوزفين جاريشا "إذا كانوا قد رأوا أن غريس تجاوزت الحدود، فقد كان عليهم معالجة المشكلة باحترام". واضافت السيدة السبعينية "كان عليهم احترام كل السنوات التي كانوا قريبين منه خلالها، لا طعنه في الظهر". وبدأت شخصيات ومواطنون عاديون صباح الخميس إلقاء نظرة الوداع على جثمان روبرت موغابي المسجى في "السقف الأزرق" منزله الفاخر في هراري. وإلى جانب قادة الحزب الحاكم وعسكريين وأعضاء في الحكومة، حضر زعيم المعارضة نلسون شاميسا ليشارك في مراسم التكريم. وقال زعيم الحركة من أجل التغيير الديموقراطي "كانت هناك خلافات بيننا لكن علينا الاعتراف بمساهمته بمعزل عن هذه الخلافات السياسية". ويفترض أن يلقي الرئيس منانغاغوا الخميس نظرة الوداع على جثمان موغابي. وكان منانغاغوا حيا عند وصول موغابي إلى المطار "الأب المؤسس للأمة"، وقال إن "الضوء الذي قادنا إلى الاستقلال لم يعد موجودا، لكن عمله وأفكاره سيواصلان قيادة هذه الأمة". وقالت وزيرة الإعلام مونيكا موستافانغا أن جثمان موغابي سينقل بعد ذلك إلى ملعب روفارو الرياضي في ضاحية هراري ليتمكن "الشعب من تكريم بطل حرب التحرير". وكان موغابي قد تسلم السلطة في هذا الملعب في 18 نيسان/ابريل 1980 في روديسيا السابقة التي كان يحكمها البيض، من رئيسها السابق ايان سميث. للمزيد على يورونيوز: شاهد: سلسلة انفجارات في مستودع للجيش التركي شمال قبرص سعوديات يتحدين التقاليد بالتجول في الأسواق من دون العباءة السوداء
Euronews (Ar)
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شاهد: نشطاء المناخ يحتجون خلال افتتاح المعرض الدولي للسيارات في فرانكفورت
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تعهدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل يوم الخميس 12 سبتمبر - أيلول بدعم قطاع صناعة السيارات الألمانية الذي يشهد "ثورة"، لكنها رأت أن على الشركات المنتجة مواجهة "التحدي" المناخي واستعادة ثقة المستهلكين التي تزعزعت جراء فضيحة "ديزل غايت" . وافتتحت ميركل المستشارة معرض فرانكفورت الدولي للسيارات IAA رسميا، مستغلة المناسبة لتوجيه رسائل لهذا القطاع الأساسي في ألمانيا. وقالت ميركل "اعتقد أنه سيكون من الخطأ أن نظن أنه في وسعنا اقتراح برامج مساعدة تقدمها الدولة تتماشى مع ابتكارات السنوات العشر المقبلة" في مجال خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وأضافت أيضا "لا نعلم كيف تسير الثورات" وأثناء الافتتاح تظاهر عشرات الأشخاص قرب المعرض للمطالبة "بحماية المناخ بدلا من حماية السيارات رباعية الدفع" ومن المتوقع أن ينظم المحتجون تظاهرة أكبر يوم السبت. ويواجه قطاع صناعة السيارات في ألمانيا انتقادات لأنه عاجز عن خفض انبعاثات الكربون . وقالت ميركل " تقع على عاتق قطاع إنتاج السيارات مهمة ضخمة ألا وهي "خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة أربعين بالمئة بحلول عام 2030 " وأضافت أيضا متوجهة بحديثها إلى مصنعي السيارات، أن "بلوغ هذا الهدف مهمة هائلة لنا ولكم"، خصوصا أن "ثقة المستهلكين" قد انهارت بسبب الأفعال "غير المقبولة" بالتلاعب بمحركات الديزل التي استخدمها مصنعون. وتابعت ميركل "لذا من المهم والمنصف أن يثُبت القطاع الآن بأنه موضع ثقة". ودعت المستشارة أيضا إلى التنويع في مجال التطوير، وخاصة تطوير المحركات الكهربائية، موضحة أن هذه الخطة لها "ثمن" للمزيد على يورونيوز: نشطاء فرنسيون يواجهون محاكمة بتهمة سرقة صور للرئيس الفرنسي بريطانيا قد تجعل مشاركتها "صفر" في الاحتباس الحراري خلال 30 عاماً
Euronews (Ar)
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شاهد: نتنياهو يلتقي بوتين في سوتشي على البحر الأسود قبل 5 أيام من انتخابات الكنيست
وصل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الى روسيا الخميس حيث يجري محادثات مع الرئيس فلاديمير بوتين في سوتشي على البحر الاسود، قبل أقل من أسبوع من الانتخابات التشريعية الاسرائيلية. وصرح نتانياهو للصحافيين قبل مغادرته الى سوتشي "انها زيارة بالغة الاهمية". وهذه الزيارة هي الثالثة التي يقوم بها لروسيا منذ بداية العام. ويسعى نتانياهو الى اجتذاب اصوات القاعدة الانتخابية الناطقة بالروسية في مواجهة أحد منافسيه افيغدور ليبرمان زعيم حزب اسرائيل بيتنا القومي. وافشل ليبرمان المفاوضات لتشكيل ائتلاف حكومي اثر انتخابات نيسان/ابريل الفائت، ما اجبر نتانياهو على الدعوة الى انتخابات جديدة في 17 ايلول/سبتمبر. وكما في حملته السابقة، ركز نتانياهو على علاقاته المميزة بالقادة الكبار وبينهم الرئيس الاميركي دونالد ترامب وبوتين. وصرح نتانياهو في مقابلة مع موقع "آر بي كاي" الاخباري الروسي أن "العلاقات بين روسيا واسرائيل هي اليوم في افضل احوالها". وقبل لقائه بوتين، اجتمع نتانياهو الذي يتولى ايضا حقيبة الدفاع بوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو. ولمح نتانياهو الاحد الى أنه سيبحث ايضا في روسيا الانشطة الايرانية في سوريا. وشن الجيش الاسرائيلي في الاعوام الاخيرة مئات الضربات على اهداف ايرانية ولحزب الله اللبناني في سوريا. لكنه تفادى أي مواجهة مع القوات الروسية التي تدخلت في سوريا منذ 2015 دعما للرئيس بشار الاسد. للمزيد على يورونيوز: مرشح الرئاسة التونسية الموقوف نبيل القروي يبدأ إضراباً عن الطعام محكمة فرنسية تدين ابنة ملك السعودية وتحكم عليها بالسجن 10 أشهر مع وقف التنفيذ شاهد: سعوديات يتحدين التقاليد والعادات بالتجول دون حجاب و العباءة السوداء
Euronews (Ar)
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مداهمات واعتقالات واسعة في روسيا عقب الإنتخابات والمعارضة تصف الوضع بالهستيري
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كانت هذه تفاصيل خبر لا يمكن اعتراضه.. روسيا تصنع سلاح الموت "المجنح" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.