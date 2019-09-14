شكرا لقرائتكم خبر عن توصيات لجنة النقل بالبرلمان حول زيارتها الميدانية لمرسى مطروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة هشام عبد الواحد، جولتها التفقدية بمحافظة مطروح، والتي استمرت لمدة 4 أيام.

وبدأت اللجنة أعمالها بلقاء مع اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، والقيادات التنفيذية، للوقوف على آخر التطورات والمشروعات التنموية التي تشهدها المحافظة.

وتفقدت اللجنة محطة قطار مرسى مطروح وأعمال الصيانة والتطوير بها، فضلا عن متابعة رفع كفاءة عددا من الطرق في بعض أنحاء المحافظة.

وخلال الزيارة تابعت اللجنة على أرض الواقع أعمال التطوير التي انطلقت بميناء السلوم البري، والتي من المزمع الانتهاء منها في يوليو 2020 تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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وأشادت اللجنة بسير العمل لتأمين حدود مصر الغربية مع ليبيا، والتي تمثل بعد قومي لمصر، لاسيما وأن أعمال التطوير ستزيد من إجراءات التأمين ومواجهة محاولات التسلل داخل القطر المصري عبر هذا المنفذ.

وخلصت لجنة النقل بالبرلمان، إلى عدد من التوصيات، تمثلت في ضرورة توفير الاعتمادات المالية اللازمة لإنهاء المشروعات المتأخرة، خصوصا وأن منطقة مطروح والساحل أصبحت تمثل أهمية اقتصادية كبيرة لمصر في ظل ما تشهده من مشروعات تنموية كبرى.

وطالبت اللجنة كذلك بسرعة إنهاء رفع كفاءة وصيانة عددا من الطرق المتهالكة بالمحافظة، والصيانة الدورية لها، مشددة على أهمية إيجاد حل لتأخر أعمال تطوير محطة قطار مرسى مطروح، وكذلك توفير وسائل نقل من وإلى مطروح، وكذلك المواصلات الداخلية بالمحافظة.

ومن المقرر أن تعد اللجنة تقريرا حول الزيارة ويتم تقديمه لهيئة مكتب مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

شارك في الجولة التفقدية، رزق راغب، ومحمد زين الدين، وكيلي اللجنة، وخالد عبد المولى، أمين السر، والنواب جمال آدم وسامح السايح، وعلاء عساسة، والدكتور محمد علي، مستشار اللجنة، وهشام عبد الرازق، أمين اللجنة.