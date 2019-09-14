حملات تموينية بمحيط المدارس للتأكد من صلاحية المعروض

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، إن المحافظ اللواء عادل الغضبان، وجه بتكثيف الحملات بمحيط المدارس، حفاظًا على صحة الطلاب.

وأشار "ثابت"، إلى أنه جرى إعداد غرفة عمليات بالمديرية والإدارات للمرور على المحال، وكذا الباعة الجائلين بجوار المدارس، للتأكد من صلاحية المعروضات للطلاب، والتأكد من عدم طرح مستلزمات غير مطابقة للمواصفات القياسية، ومتابعة الشهادات الصحية للعاملين والتراخيص اللازمة.

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، على أن الحملات صباحية ومسائية، للتأكد من توفير كافة المستلزمات المدرسية بما يطابق معايير الجودة.