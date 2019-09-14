اخبار العالم

حملات تموينية بمحيط المدارس للتأكد من صلاحية المعروض

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، إن المحافظ اللواء عادل الغضبان، وجه بتكثيف الحملات بمحيط المدارس، حفاظًا على صحة الطلاب.

وأشار "ثابت"، إلى أنه جرى إعداد غرفة عمليات بالمديرية والإدارات للمرور على المحال، وكذا الباعة الجائلين بجوار المدارس، للتأكد من صلاحية المعروضات للطلاب، والتأكد من عدم طرح مستلزمات غير مطابقة للمواصفات القياسية، ومتابعة الشهادات الصحية للعاملين والتراخيص اللازمة.

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، على أن الحملات صباحية ومسائية، للتأكد من توفير كافة المستلزمات المدرسية بما يطابق معايير الجودة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حملات تموينية بمحيط المدارس للتأكد من صلاحية المعروض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا