بالصور.. ضبط 7 أشخاص نقبوا عن الآثار بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران :

ضبطت مباحث السياحة والآثار بأسوان، اليوم السبت، 7 متهمين أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل 3 منازل بمدينة كوم أمبو.

وكانت معلومات وردت لرئيس مباحث شرطة السياحة والآثار بأسوان، عن قيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بعدة منازل بقرى مركز كوم أمبو.

وتمكنت حملة مكبرة برئاسة النقيب محمد قندود رئيس مباحث السياحة والآثار بكوم أمبو، من ضبط المتهمين أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل 3 منازل بقرى "الشبيكة، وفطيرة، والرغامة البلد"، وعثر على ٣ حفر بأعماق تصل إلى 30 مترًا، بالإضافة للعثور على أدوات الحفر، وجرى التحفظ على المضبوطات.

حررت المحاضر اللازمة، وجارٍ عرض المتهمين على النيابة.