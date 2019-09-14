مصر تقدم شحنتي مساعدات إلى جنوب السودان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم السبت، عن وصول شحنتي مساعدات مصرية إلى جوبا بجنوب السودان وذلك في إطار جهود مصر لدعم تنفيذ اتفاق السلام في جنوب السودان.

وذكرت الوزارة أن المساعدات تضمنت كميات من الأدوية والخيام والملابس العسكرية .. مشيرة إلى أن ثلاث شحنات أخرى من المساعدات المصرية ستصل خلال اليومين القادمين.

وأكدت أن تلك المساعدات تهدف لدعم إنشاء معسكرات تجميع القوات الجنوب سودانية وإعادة تأهيلها للعمل في مؤسسات الدولة، وذلك بعد التنسيق مع الأمم المتحدة في هذا الشأن.

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وكان في استقبال شحنة المساعدات الأولى لدى وصولها مطار جوبا كل من وزيرة الخارجية الجنوب سودانية أوت دينق، ووزير شئون رئاسة الوزراء مارتن إيليا بصفته سكرتير عام لجنة إدارة المرحلة ما قبل الانتقالية (NPTC).

وأكد السفير دكتور أحمد بهاء الدين، سفير مصر لدى جنوب السودان على دعم مصر الكامل للسلام والازدهار في جنوب السودان باعتبارها مسألة ذات أهمية قصوى .. فيما أعربت وزيرة الخارجية الجنوب سودانية عن شكرها العميق للشقيقة مصر على دعم السلام في جنوب السودان.

وفي سياق متصل، أعرب وزير الصحة الجنوب سوداني دكتور رياك قاي - خلال استقباله برفقة السفير المصري لشحنة المساعدات الثانية التي وصلت مطار جوبا - عن شكر بلاده لمصر التي تقف مع جنوب السودان في وقت الأزمات.

فيما أكد نائب وزير الخارجية الجنوب سوداني دينج داو أن تلك المساعدات جاءت بناء على طلب لجنة إدارة المرحلة ما قبل الانتقالية، والتي زارت القاهرة للقاء السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي مؤخرا.