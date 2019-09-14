مظاهرة للشرطة تعيق حركة مطار مكسيكو

أعاق المئات من عناصر الشرطة، أمس الجمعة، الوصول إلى المبنى الرئيسي في مطار مكسيكو، الأكثر ازدحاماً في أمريكا اللاتينية، احتجاجاً على حلّ الشرطة الفيدرالية، حسب ما أفاد صحفيون في وكالة فرانس برس في المكان.

ومنع حوالى 300 عنصر من الشرطة الوصول إلى المبنى رقم 1

الذي تُقلع منه رحلات وطنية ودولية، احتجاجاً على قرار الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إلغاء الشرطة الفدرالية المكسيكية لصالح قوة عسكرية جديدة باسم الحرس الوطني.

واستمر التحرك مساء الجمعة بعد ستّ ساعات من التظاهر،

ما تسبب بتأخير في المواصلات بما يقارب ثلاث ساعات بين وسط العاصمة والمطار. وأُرغم عدد كبير من المسافرين على السير على أقدامهم وهم يجرّون حقائبهم لاجتياز مئات الأمتار الأخيرة قبل المطار.

وسجّل مطار بينيتو خواريز في مكسيكو دخول وخروج 44,7 مليون راكب عام 2017 وهو الأكثر ازدحاماً في أمريكا اللاتينية، يأتي بعده مطار ساو باولو في البرازيل.