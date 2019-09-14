الهند تتطلع لتصنيع طائرات "إيل-114" الروسية

تنوي الهند تنظيم إنتاج الطراز الشهير من طائرات "إيليوشين" الروسية محليًا، حسبما أفاد موقع سبوتنيك.
أعلن ذلك رئيس شركة الهند للطائرات.
وكشف رئيس كبرى الشركات الهندية المصنعة للطائرات، ر. مادهافان، لصحيفة "تايمزأوف إينديا" أن الشركة تنوي البدء بتوفير الخدمات الفنية لهذا الطراز من طائرات الركاب، ثم تتجه لتصنيع طائرات "إيل-114" وتقديمها إلى شركات الطيران المحلية.
وبصرت طائرة "إيل-114" النور في روسيا في القرن الماضي. وقامت شركة "إيليوشين" أخيرًا بتطويرها إلى "إيل-114-300"، وتتطلع إلى البدء بتصنيع طائرات "إيل-114-300" في عام 2021.
ومن المقرر أن تنجز الطائرة الجديدة الرحلة الجوية الأولى في نوفمبر 2020.
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