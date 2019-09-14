القوات الخاصة الأفغانية تشن حملات على مقاتلي طالبان في مقاطعتين

أجرت القوات الخاصة الأفغانية اليوم السبت عمليات منفصلة في مقاطعتي كابول وورداك خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما أدى إلى مقتل واعتقال 3 من مقاتلي طالبان.

ونقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية عن

مسؤولين عسكريين قولهم اليوم السبت إن القوات الخاصة قتلت أحد مقاتلي طالبان خلال غارة في منطقة نيرخ في ورداك.وأضاف المسئولون أن القوات الخاصة ألقت القبض على 2 من متشددي طالبان خلال غارة منفصلة في كابول.

ولم يعلق المسلحون المناهضون للحكومة، من بينهم طالبان، على العمليات حتى الآن.

وكثفت القوات الأفغانية عمليات مكافحة الإرهاب خلال الفترة الأخيرة حيث يحاول المسلحون المناهضون للحكومة شن هجمات على المقاطعات الرئيسية ومدن البلاد.

