قتيل وجريحان بإطلاق نارٍ في محطة قطارات بأمريكا

أفادت السلطات الأمريكية بمقتل شخص وإصابة اثنين آخرين بجروح في حادث إطلاق نار وقع مساء الجمعة بمحطة للقطارات الخفيفة في مدينة سياتل شمال شرقي الولايات المتحدة، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وقال شاهد عيان لصحيفة "سيتل تايمز"، إن مطلقالنار كان يرتدي سترة قاتمة اللون وصرخ، قبل أن يلتقط بندقية، ويبدأ في إطلاق النار ثم هرب.
وذكرت إدارة الإطفاء بالمدينة، أن شخصًا مات بعد أن حاولت الطواقم الطبية جاهدةإنقاذ حياته، وأن أحد المصابين في حالة حرجة، والآخر في حالة مستقرة.
ورجحت الشرطة أن إطلاق النار لم يكن عشوائيًّا، وأن شجارًا ربما حصل بين المجرم وضحاياه في مقهى مجاور وانتهى إلى إطلاق نار بعد انتقالهم إلى نفق المحطة.
وقالت الشرطة إنها تجري عملية بحث عن المشتبه بتورطه أو تورطهم في الجريمة.
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