اخبار العالم

نسر يهاجم طفلًا حتى الموت في إثيوبيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

توفي طفل في إثيوبيا إثر هجوم وحشي لنسر على سكان منطقة غاشامو، حسبما أفاد موقع سبوتنيك.

عانى سكان المنطقة من هجمات مستمرة لنسر، وأصيب طفلان آخران بجروح بعد هجمات مماثلة من قبل الطائر، بحسب صحيفة "بي بي سي".

ولم يتبين إلى الآن ما إذا كان الطفل قد توفي جراء الهجمات أو إثر الإصابات، وقالت أم أحد الأطفال المصابين، إنها كانت في المنزل حين سمعت صراخ ابنها.

Advertisements

وقالت الأم مونو شوايب: خرجت مسرعة من

المنزل ورأيت الطائر يمسك بابني ويعضه، فقمت بضرب النسر بعصا.

وأعلنت الشرطة في المنطقة عن إطلاق عملية لاصطياد الطائر وقتله، ومازال البحث عنه جاريا.

ومن غير الواضح سبب مهاجمة النسر واستهداف الأطفال، لكن من المعروف أن النسور قد أخطأت بشكل مماثل سابقا وحسبت الأطفال أن تكون فرائسها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نسر يهاجم طفلًا حتى الموت في إثيوبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا