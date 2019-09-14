توفي طفل في إثيوبيا إثر هجوم وحشي لنسر على سكان منطقة غاشامو، حسبما أفاد موقع سبوتنيك.
عانى سكان المنطقة من هجمات مستمرة لنسر، وأصيب طفلان آخران بجروح بعد هجمات مماثلة من قبل الطائر، بحسب صحيفة "بي بي سي".
ولم يتبين إلى الآن ما إذا كان الطفل قد توفي جراء الهجمات أو إثر الإصابات، وقالت أم أحد الأطفال المصابين، إنها كانت في المنزل حين سمعت صراخ ابنها.
وقالت الأم مونو شوايب: خرجت مسرعة منالمنزل ورأيت الطائر يمسك بابني ويعضه، فقمت بضرب النسر بعصا.
وأعلنت الشرطة في المنطقة عن إطلاق عملية لاصطياد الطائر وقتله، ومازال البحث عنه جاريا.
ومن غير الواضح سبب مهاجمة النسر واستهداف الأطفال، لكن من المعروف أن النسور قد أخطأت بشكل مماثل سابقا وحسبت الأطفال أن تكون فرائسها.
كانت هذه تفاصيل خبر نسر يهاجم طفلًا حتى الموت في إثيوبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.