الرئيس الإريتري يصل إلى السودان للقاء البرهان وحمدوك

وصل الرئيس الإريتري أسياسي أفورقي، اليوم السبت، إلى العاصمة السودانية، في زيارة رسمية تستغرق يومين، يبحث خلالها مع القيادات السودانية، العلاقات الثنائيةبين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.
وكان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي وعددمن الوزراء، في استقبال أفورقي في مطار الخرطوم الدولي.
ومن المقرر أن يلتقي أفورقي مع البرهان، ورئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، وعضو مجلس السيادة، قائد قوات "الدعم السريع" محمد حمدان دقلو.
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