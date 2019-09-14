[ الداخلية السعودية تعلن تعرض شركة أرامكو لهجمات بطائرات مسيرة ]

أعلنت الداخلية السعودية، اليوم السبت، تعرض شركة أرامكو لهجمات من طائرات بدون طيار، دون الاشارة إلى مصدرها.



وقال المتحدث الأمني بوزارة الداخلية : "انه عند الساعة الرابعة من صباح اليوم السبت، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار "درون"،وفق ماأوردته وكالة الأنباس السعودية "واس".



وأضاف: تم بتوفيق الله السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما ، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك .



ولم تشر السلطات السعودية إلى مصدر الطائرات فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادثة، الا أن مليشيا الحوثي الانقلابية تعلن بشكل شبه يومي استهداف مؤسسات سعودية بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية.



وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الشرعية بقيادة الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.



وصعدت مليشيا الحوثي الانقلابية خلال الأشهر الماضية، من هجماتها الجوية والصاروخية ضد أهداف مدينة وعسكرية سعودية ضمن بنك أهداف أعلنته المليشيا في وقت سابق.

