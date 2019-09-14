احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
أعلنت وزارة الصحة السودانية في بيان، وفاة 5 أشخاص نتيجة إصابتهم بمرض الكوليرا، في ولاية النيل الأزرق منذ الثامن والعشرين من أغسطس الماضي.
وأضافت الوزارة أن الإصابات بلغت منذ ذلك اليوم “67 إصابة، منها 18 إصابة بغرف العزل، لا تزال تتلقى العلاج”، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.
وقالت منظمة الصحة العالمية يوم الأربعاء، إنها تعمل عن كثب مع السلطات الصحية السودانية وغيرها لمواجهة حالات الكوليرا في ولاية النيل الأزرق، بجنوب شرق السودان.
وكانت وزارة الصحة السودانية قد ذكرت في بيان سابق، أن فرقا من الوزارة ومنظمة الصحة العالمية سافرت إلى ولاية النيل الأزرق، بهدف تحسين أوضاع الصرف الصحي ودعم إجراءات سلامة المياه والتخلص من النفايات وضمان سلامة الغذاء.
وقد طلبت الوزارة من منظمة الصحة العالمية، استيراد تطعيمات ضد الكوليرا.
المصدر وكالات
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
كانت هذه تفاصيل خبر بيان سوداني رسمي بشأن وفيات الكوليرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.