كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السودان تعلن وفاة 5 مصابين بالكوليرا منذ 28 أغسطس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السودانية، في بيان لها، وفاة 5 نتيجة الإصابة بالكوليرا في ولاية النيل الأزرق منذ يوم 28 أغسطس، حسبما ذكرت قناة العربية.

وأضافت الوزارة في البيان، الصادر في ساعة متأخرة مساء الجمعة، أن الإصابات بلغت منذ ذلك اليوم "67 إصابة منها 18 إصابة بغرف العزل لا تزال تتلقى العلاج".

وقالت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، إنها تعمل عن كثب مع السلطات الصحية السودانية وغيرها لمواجهة حالات الكوليرا في ولاية النيل الأزرق بجنوب شرق السودان.

وكانت وزارة الصحة السودانية قد ذكرت في بيان سابق أن فرقاً من الوزارة ومنظمة الصحة العالمية سافرت إلى ولاية النيل الأزرق بهدف تحسين أوضاع الصرف الصحي ودعم إجراءات سلامة المياه والتخلص من النفايات وضمان سلامة الغذاء.

وطلبت الوزارة من منظمة الصحة العالمية استيراد تطعيمات ضد الكوليرا.

وينتشر مرض الكوليرا في المناطق التي تفتقر لوجود نظام نظافة صحي، وفي مناطق الحروب والمجاعات أيضًا.

_ أسباب مرض الكوليرا:-

يعد السبب الرئيسي للإصابة بمرض الكوليرا تناول الطعام والشراب الملوث ببكتيريا ضمة الكوليرا، ولا يقتصر الأمر على إصابة الفرد ذاته، وإنما يكون هذا الشخص قادرا على نقل العدوى للآخرين.

- عن طريق برازه الذي يحمل هذه البكتيريا، وبوصول البراز مصادر الطعام أو الشراب.

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- قلة النظافة الشخصيّة وسوء شبكات الصرف الصحيّ في بعض المناطق، فإنّ العدوى تنتقل.

وتقوم بكتيريا ضمة الكوليرا بإنتاج سم يُعرف علميًا بـ CTX، وذلك داخل الامعاء الدقيقة، ثمّ يرتبط هذا السمّ بجدران الأمعاء مسببًا اضطراب حركة عنصر الصوديوم وأيون الكلور مما يتسبب بإفراز الجسم كميّات كبيرة من السوائل وحدوث الإسهال الشديد.

ويجدر بالذكر أن مرض الكوليرا لا ينتقل عن طريق الاتصال المباشر بين الشخص المصاب والشخص السليم، وفي ما يلي بيان الطرق الشائعة لانتقال المرض:

1- المياه السطحيّة ومياه الآبار: يمكن لبكتيريا ضمة الكوليرا البقاء بمرحلتها الكامنة في الماء لفترات طويلة، وغالبًا ما تكون الآبار الملوثة بالبكتيريا هي المسبب الرئيسي لتفشي مرض الكوليرا في المناطق التي تنخفض فيها معدلات النظافة.

2- المأكولات البحريّة: حيث يمكن أن يؤدي تناول المأكولات البحرية النيئة أو غير المطبوخة بشكل جيد وخاصة تلك التي يتم اصطيادها من مناطق انتشار بكتيريا الكوليرا إلى الإصابة بالمرض.

3- الخضار والفواكه الملوثة: حيث يؤدي استخدام الأسمدة الملوثة، أو الري بالمياه الملوثة بمياه الصرف الصحيّ إلى انتقال البكتيريا إلى الخضار والفواكه.

4- البقوليات: حيث تعد البقوليات المطبوخة التي تُترك لساعات طويلة على درجة حرارة الغرفة وسطًا جيدًا لنمو البكتيريا المسببة لمرض الكوليرا في مناطق انتشار المرض.