كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرطة هونج كونج تفكك الاشتباكات بين المتظاهرين المتنافسين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحركت شرطة هونج كونج التي تستخدم العصا ببراعة لتفريق المشاجرات، اليوم السبت، بين المتظاهرين المؤيدين للصين والذين ينددون بالتدخل الصيني المفترض في بداية المسيرات المقررة في أنحاء الإقليم بعد أشهر من الاضطرابات العنيفة في كثير من الأحيان.

وهتف المتظاهرون المؤيدون للصين "ندعم الشرطة" و "الصين، أضيفوا الزيت" في مركز تجاري، وقاموا بتكييف خط يستخدمه المتظاهرون المناهضون لهونج كونج والمعنيون بحرية تامة: "الصين، حافظ على قوتك"، وفقًا لما جاء بوكالة "رويترز".

وصاحت امرأة "هونج كونج هي الصين" أمام المارة الذين تلفظوا بالبذاءات في مواجهة دفع وسحب غاضبة، وتميزت بالصراخ أكثر من العنف.

وامتدت المصادمات في منطقة كولون باي في "المنطقة الإدارية الخاصة" في هونج كونغج إلى الشوارع، حيث استولت كل المواجهات على عشرات وسائل الإعلام والمتفرجين على هواتفهم الذكية. واعتقلت الشرطة عدة أشخاص.

وخرج المتظاهرون الذين يشكون من تدخل صيني محتمل في المستعمرة البريطانية السابقة بالمئات في جميع أنحاء الإقليم يوم الجمعة، يغنون ويهتفون في مهرجان منتصف الخريف، على عكس أعمال العنف في العديد من عطلات نهاية الأسبوع السابقة عندما ردت الشرطة بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وخراطيم المياه.

وقد تجمّعوا أيضًا في مراكز تجارية، مع مشاجرات من حين لآخر مع مؤيدي الصين الذين يحملون العلم، وغالبًا ما يدينون الشرطة بالوحشية المتصورة.

كان المتظاهرون المناهضون للحكومة يتجمعون أيضًا في وسط الإقليم، وكان المئات يسيرون في منطقة الأقاليم الشمالية الغربية الجديدة من تين شوي واي.

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وقال المتظاهر ماندي، 26 عامًا، في تين شوي واي، حيث صاح عدد قليل من الناس وهم يلوحون بالنجوم والأشرطة الأمريكية: "حرروا هونج كونج": "نحن بحاجة إلى الاستمرار في الخروج لنقول للحكومة إن ترد على مطالبنا الخمسة، وإلا فسوف تعتقد أننا نقبل الانسحاب (من مشروع قانون تسليم المجرمين)".

كانت شرارة الاحتجاجات المناهضة للحكومة هي مشروع القانون الذي تم سحبه الآن والمخاوف من تآكل بكين للحريات المدنية، لكن العديد من المتظاهرين الشباب غاضبون أيضًا من تكاليف المعيشة المرتفعة ونقص فرص العمل.

مطالبهم الأربعة الأخرى هي: التراجع عن كلمة "مكافحة الشغب" لوصف التجمعات، والإفراج عن جميع المتظاهرين المحتجزين، والتحقيق المستقل في وحشية الشرطة المتصورة، وحق سكان هونج كونج في اختيار قادتهم.

وكان مشروع قانون تسليم المجرمين قد سمح بإرسال الأشخاص إلى الصين القارية لمحاكمتهم في المحاكم التي يسيطر عليها الحزب الشيوعي، على الرغم من أن هونج كونج لديها نظامها القانوني الخاص.

وعادت هونج كونج إلى الصين في العام 1997 بموجب صيغة "دولة واحدة ونظامان" تضمن الحريات التي لا تتمتع بها في البر الرئيسي.

وتقول الصين، إن هونج كونج، هي الآن شأنها الداخلي. وتضيف، أنها ملتزمة بترتيب "دولة واحدة ونظامان" وتنكر التدخل في شؤون هونج كونج.

إن الصين حريصة على تهدئة الاضطرابات قبل الذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية في الأول من أكتوبر. وقد اتهمت القوى الأجنبية، وخاصة الولايات المتحدة وبريطانيا، بإثارة الاضطرابات.