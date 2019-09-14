كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العثور على بقايا الهيكل العظمي لرجل مفقود منذ عام 1997 في فلوريدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تم التعرف على البقايا التي عثر عليها في بركة فلوريدا باسم ويليام مولت الذي فقد منذ أكثر من 20 عامًا.

وتم العثور على بقايا الهيكل العظمي على الطفل البالغ من العمر 40 عامًا في سيارة مغمورة الشهر الماضي في بركة في ولنجتون بالقرب من بالم بيتش.

وحدث اكتشافهم بطريقة أكثر غرابة بعد أن رصد مدير تطوير الإسكان في "The Grand Isles" السيارة الغارقة على "Google Earth" ونبهت الشرطة.

ويقول مكتب مقاطعة "بالم بيتش شريف" إنه تم الإبلاغ عن فقد مولد في نوفمبر 1997، لكن القضية أصبحت باردة.

وتم العثور على جثة داخل سيارته، التي كانت مغمورة في البركة بالقرب من مشروع الإسكان.

وفي وقت اختفاء مولدت، كانت ملكية الإسكان في جزر جراند آيلاند قيد الإنشاء.

ولاحظ النواب الذين ردوا على مكان الحادث أن السيارة كانت مكلسة بشدة مما يدل على أنها كانت في الماء لبعض الوقت.

وقامت الشرطة بسحب السيارة من البركة فقط لاكتشاف بقايا الهيكل العظمي في الداخل.

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وتم تسليم السيارة والرفات إلى مكتب الفحص الطبي في مقاطعة بالم بيتش لتجهيزها.

"بشكل مثير للدهشة، كانت السيارة مرئية بوضوح على صورة قمر صناعي لبرنامج " Google Earth" في المنطقة منذ عام 2007، ولكن من الواضح أن أحدًا لم يلاحظ ذلك حتى عام 2019.

ومشروع تشارلي هو قاعدة بيانات تجمع المعلومات عن الحالات الباردة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وقد غادر "مولد" ملهى ليلي مساء يوم 7 نوفمبر 1997 في حوالي الساعة 11 مساء.

وبحسب ما ورد لم يظهر في حالة سكر في ذلك الوقت وترك وحده في سيارته وفقًا لـ WPTV.

وعلى الرغم من أنه لم يكن يشرب الخمر بشكل متكرر، إلا أنه تناول في ذلك المساء عدة مشروبات في البار.

واتصل مولت بصديقته من الحانة في حوالي الساعة 9:30 مساءً ليقول إنه سيعود إلى المنزل قريبًا. وكان آخر اتصال أجرته معه.

ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل.

