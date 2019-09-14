نجم مانشستر سيتي يغيب عن الملاعب لستة أشهر بسبب الإصابة

قال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي يوم الجمعة إن المدافع إيمريك لابورت سيغيب لستة أشهر بعد خضوعه لجراحة في الركبة اليمنى.

وأصيب قلب الدفاع الفرنسي في غضروف وأربطة مفصل الركبة عقب التحام مع آدم ويبستر مدافع برايتون آند هوف ألبيون وتم نقله على محفة إلى خارج الملعب في انتصار سيتي 4-صفر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الشهر الماضي.

وردا على سؤال عن الفترة التي سيغيبها لابورت قال جوارديولا ”خمسة أو ستة أشهر. سيعود العام المقبل في يناير أو فبراير“.

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وخاض لابورت 35 مباراة في الدوري الموسم الماضي مع سيتي حامل اللقب.

خضعوبغيابه سيبقى نيكولاس أوتامندي وجون ستونز وحدهما في مركز قلب الدفاع عقب رحيل فينسن كومباني ليصبح لاعبا/مدربا في أندرلخت البلجيكي.

وأكد جوارديولا جاهزية ستونز للمشاركة أمام نوريتش سيتي يوم السبت بعد تعافيه من مشكلة في الفخذ.