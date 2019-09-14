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جماهير باريس سان جرمان تصدر بلاغا وتتوعد نايمار في أول ظهور له في الدوري

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عثمان رضى 0 تبليغ

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نشبت أزمة حادة بين جماهير فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، ،ونجم الفريق البرازيلي نايمار جينيور، قد نشهد تداعيات جديدة لها في منافسات الدوري الفرنسي الممتاز هذا الموسم.

فبعد هتافات ” نايمار ارحل” في آخر مباريات الفريق الباريسي، أصدر ائتلاف المجموعات المشجعة للفريق بلاغا مشتركا، تهدد فيه بمقاطعة مباريات الفريق سواء في الدوري المحلي أو في لقاء القادم، ضمن مباريات ، بسبب قرار النادي عدم تسريحه.

كما طالب الائتلاف من الجماهير الحاضرة في مباراة اليوم، أمام ستراسبورغ، ضمن أولى جولات الدوري الفرنسي، بالتعبير عن امتعاضهم وغضبهم من اللاعب، ما يعني أن الرجل سيعيش لحضات عصيبة في هذه المباراة، كلما لمسة الكرة.

وكان الألماني توماس توخيل، مدرب الفريق الباريسي، قد أكد أمس الجمعة، بأن نايمار سيكون حاضرا في مباراة اليوم، بعد أن تعذر عليه الانتقال إلى فريقه السابق، ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

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