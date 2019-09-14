تخريب ونهب بيت “مشمع” لقيادي في العدل والإحسان.. ومالكه يحمل المسؤولية للسلطات – فيديو

حمل أحد قياديي جماعة العدل والإحسان في مدينة طنجة السلطات المحلية المسؤولية عما آلت إليه أوضاع بيته، الذي خضع للتشميع من طرفها، في شهر فبراير الماضي.

وأكد القيادي، عزالدين ناصيح، عضو مجلس شورى الجماعة، أن بيته الواقع في حي البساتين في مدينة طنجة قد تعرض لاقتحام، وكسر أقفاله، وإزالة الشمع، مضيفا بأن الحراسة، التي كانت عليه قد تم رفعها من دون إشعاره، إذ تُرك البيت عرضة للنهب، والسرقة.

ونشر القيادي المذكور صورا، ومقطع فيديو، يوثق لمحاولة اللص الخروج من البيت المشمع، بعدما كسر القفل الداخلي لبابه، مؤكدا أن هذا البيت جرى اقتحامه مرات، ومرات، ونُهب أثاثه على مراحل في غياب رجال السلطة، المسؤولين عن حراسته.

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وحمل ناصيح السلطات العمومية المسؤولية الكاملة عن الوضع، الذي آل إليه بيته، مؤكدا أن هذه السلطات منعته من القيام بالإجراءات الضرورية لحماية البيت، وإصلاح أبوابه، ونوافذه، التي كسرها اللصوص على مرأى، ومسمع من الجميع.

وكانت السلطات المحلية في مدينة طنجة قد شمعت بيت ناصيح، في 27 فبراير الماضي، في سياق حملة شملت بيوت قيادات الجماعة في عدد من المدن المغربية، وفق ما أكده بلاغ سابق للجماعة.

وتعرض بيت ناصيح، قبل أيام، لاعتداء من طرف مجهولين، الذين اقتلعوا ثلاثة قضبان حديدية من السياج الواقي للبيت، والمثبّت على سور واجهته الخلفية، وسرقة الغطاء الخارجي لعداد الكهرباء، وقد استعملت الحبال وسيلة لتسلق جدار السور، وفق المصدر ذاته.