قبيل انطلاق نقاش التجديد لـ”المينورسو”.. “البوليساريو” تراسل مجلس الأمن

قبيل انطلاق مداولة أعضاء مجلس الأمن حول التجديد لبعثة المينورسو الأممية في الصحراء، استبقت جبهة “البوليساريو” النقاش بتوجيه رسالة إلى مجلس الأمن، تتهم فيها المغرب بتجاوزات في المنطقة العازلة.

واتهمت الجبهة الانفصالية، في الرسالة، التي وجهها زعيمها إبراهيم غالي إلى المندوب الدائم للاتحاد الروسي لدى الأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن الدولي “فاسيلي نيبينزيا”، أمس الجمعة، المغرب بالتأثير على بعثة المينورسو، وتقويض سير عملها.

وبعد ثلاثة أشهر من استقالة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية “هورست كوهلر”، من مهامه، عبرت الجبهة الانفصالية عن نفاذ صبرها، وغضبها من تأخر الأمم المتحدة في تعيين بديل لـ”كوهلر” في المنطقة، معتبرة أن تأخر تعيين الممثل الجديد في المنطقة شل العملية السياسية، معتبرة أن عملية الأمم المتحدة للسلام قد عادت إلى مربع “إبقاء الأمور على حالها”، على الرغم من التأكيدات المتكررة لأعضاء مجلس الأمن بعكس ذلك.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريس” قد بعث قبل أسابيع لائحة بالأسماء، التي يقترحها لتولي منصب المبعوث الأممي الجديد للصحراء إلى ممثلي الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وذلك لتعويض الرئيس الألماني السابق “هورست كوهلر”، المستقيل، شهر ماي الماضي، وسط توقعات بأن تبقى الشخصية البديلة لـ”كوهلر” من اختيار واشنطن.