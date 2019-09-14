قصر السيسي يعادل 10 أضعاف مساحة البيت الأبيض

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نشرت قناة الجزيرة مباشر، أمس الجمعة، مقطع فيديو لصور التقطتها عدسات أقمار صناعية، وقالت إنها لقصر سيكون مستقبلا مقرًا لإقامة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، متطرقة لتكاليف باهظة للغاية تغطيها خزائن الدولة لإنشاء هذا القصر.

وأشار الفيديو إلى أن القصر، الذي ما زال قيد الإنشاء، يقع في العاصمة الإدارية الجديدة في القاهرة، وتبلغ مساحة السكن الرئاسي فيه ما يقارب 50 ألف متر مربع، أي ما يعادل عشرة أضعافٍ من مساحة البيت الأبيض.

وأما مساحة العامة للقصر وما يحيطه فتبلغ 2.3 مليون متر مربع، وكشف الفيديو عن مساحة خارجية تم تصميمها لتكون مدخلا رئيسيا للقصر وتبلغ مساحتها وحدها 180 ألف متر مربع.

وبذلك فقد تصل المساحة المخصصة للقصر الرئاسي في مصر 2.5 مليون متر مربع، وهذه المساحة الضخمة تتطلب بطبيعة الحال ميزانيات ضخمة جدًا. حسب ما نشرته قناة الجزيرة مباشر.

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ويكلف الطابق الواحد في القصر 1.25 مليار جنيه، أي ما يكفي لبناء 125 مدرسة متوسطة أو ما 16 مستشفى مركزيا في البلاد، وفق الأرقام والتكاليف التي تتعامل فيها العاصمة الإدارية.

ويتزامن هذا النشر مع حديث الفنان ورجل الأعمال، محمد علي، عن مشاريع عمرانية تقوم فيها الدولة المصرية بالتعاون مع الجيش لا فائدة لها وليست إلا لإهدار المال العام للمصريين.

ومن الجدير بالذكر، مشروع مقبرة والدة السيسي التي بلغ تكلفة ترميمها 2.3 مليون جنيه، وقصر عطلة العيد في الإسكندرية الذي بلغت تكلفته هو أيضًا 250 مليون جنيه، عدا عن حالة الانصياع السيسي الشديدة لأهواء زوجته في التبذير خلال ترددها في عمليات البناء، والتغييرات الدائمة التي كلفت الدولة في مشروع واحد فقط 25 مليون جنيه.