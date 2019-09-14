السيسي "الدكتاتور المفضل" لدى ترامب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وصف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بأنه "الدكتاتور المفضل"، وذلك على هامش قمة مجموعة الدول السبع الذي عقد في فرنسا، في آب/ أغسطس الماضي.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، يوم أمس الجمعة، استنادا إلى شهود عيان إن "ترامب كان واقفا وسط عدد من المسؤولين الأميركيين والمصريين، ونادى بينهم بصوت عالٍ قائلا: "أين ديكتاتوري المفضل؟"، في إشارة إلى الرئيس المصري.

وبحسب الصحيفة، فإن صوت ترامب كان مسموعا بشكل جيد، وأن الشهود اعتقدوا أن ترامب طرح السؤال مازحا، إلا أنه قوبل بصمت مطبق من جانب الحضور.

ولم يتضح ما إذا كان الرئيس المصري بين الحضور، أو أنه سمع ذلك السؤال.

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وكتبت الصحيفة أن "10 مسؤولين أميركيين و3 مصريين، كانوا حاضرين قبيل اجتماع السيسي وترامب في فندق أوتيل دو بالايس، بمدينة بياريتس الفرنسية".

وأوضحت أن من بين الحضور مستشار الأمن القومي الأميركي السابق جون بولتون، ووزير الخزانة ستيفن منوشين، ومن الجانب المصري وزير الخارجية سامح شكري، ورئيس جهاز المخابرات العامة عباس كامل".

وكان ترامب التقى السيسي، على هامش قمة مجموعة السبع في 26 آب/ أغسطس الماضي، وناقش معه عددا من الملفات بينها العلاقات الثنائية والقضية الفلسطينية.