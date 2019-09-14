شكرا لقرائتكم خبر عن مقاتلات التحالف العربي تستهدف مواقع ميليشيا الحوثي في حجة والان مع التفاصيل
شن طيران التحالف العربي، مساء أمس غارات جوية، على مواقع لميليشيات الحوثي الإرهابية في محافظة حجة.
وأكد مصدر محلي، أن طيران التحالف، استهدف بثلاث غارات جوية مواقع ميليشيات الحوثي في مديرية حرض.
وأشار المصدر، إلى وقوع انفجارات في عدد من مواقع ميليشيات الحوثي، وسط تحليق لطيران التحالف العربي.
كانت هذه تفاصيل خبر مقاتلات التحالف العربي تستهدف مواقع ميليشيا الحوثي في حجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.