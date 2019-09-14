شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة تستمع لبقية الشهود في رابع جلسات محكمة الرئيس البشير والان مع التفاصيل

إستمعت هيئة قضائية خاصة، إلى بقية الشهود في جلسة المحاكمة الرابعة للرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، التي عقدت اليوم في معهد التدريب القضائي بالعاصمة الخرطوم .

وكانت الهيئة قد إستمعت الأسبوع الماضي إلى إلى شاهدين، أحدهما ضابط بمكتب الرئيس المعزول والآخر من جامعة أفريقيا العالمية، بشأن المبالغ التي ضبطت بمكتب البشير وزعمه تصرف مؤسسات سودانية معه في هذه الأموال الموجودة خارج القنوات الرسمية.

عقب ذلك قررت الهيئة أن تكون الجلستين المقبلتين، لسماع شهود آخرين، أبرزهم مدير مكتبه حاتم حسن بخيت تمهيدا للنطق بالحكم في القضية.

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وفي جلسة السبت الماضي، وجهت المحكمة رسميا للبشير تهم الثراء الحرام المشبوه والتعامل بالنقد الأجنبي بصورة غير شرعية، وذلك على خلفية ضبط عملات حرة ومحلية بمقر إقامته بعد عزله.

وقررت الهيئة تأجيل محاكمته إلى جلسة اليوم السبت بعد سماع الشهود.

وأقتيد البشير في منتصف يونيو الماضي، من سجن كوبر القومي إلى مقر نيابة مكافحة الفساد جنوبي الخرطوم وسط إجراءات أمنية مشددة، وظهر لأول مرة منذ عزله في 11 أبريل .

ووجهت نيابة مكافحة الفساد في التحقيقات المالية بالخرطوم للرئيس المخلوع عمر البشير تهما تندرج تحت مواد النقد الأجنبي والثراء الحرام ومخالفة أمر الطوارئ وحيازة نقد سوداني يتجاوز المبلغ المسموح به.