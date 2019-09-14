شكرا لقرائتكم خبر عن مفكر سياسي مصري يعتبر تصريحات ترامب تأكيد على دعم قطر للتنظيمات الإرهابية والان مع التفاصيل

اعتبر المفكر السياسي المصري، الدكتور، عبد المنعم سعيد، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تأكيد على دعم قطر للتنظيمات الإرهابية .

وكشف سعيد في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، عن وجود مفاوضات بالفعل بين الولايات المتحدة الأمريكية، وحركة طالبان لإنهاء الحرب بينهما، وتمت هذه المفاوضات في العاصمة القطرية الدوحة.

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وقال أن هذه التصريحات تكشف عن الأدوار التي تلعبها قطر بين التنظيمات الإرهابية والدول الغربية وتوفير مناخ للتفاوض .. لافتاً إلى أن الحوار توصل إلى إتفاق بمقتضاه تنسحب الولايات المتحدة الأمريكية من أفغانستان، ثم تقوم "طالبان" بمفاوضات مع الحكومة الأفغانية، واشترطت الولايات المتحدة ألا تكون حركة طالبان بيئة حاضنة لتنظيمات مثل القاعدة.

وشدد على أن التنظيمات ذات الطبيعة الأيدولوجية سريعة الانقسام، وهذا موجود منذ أيام الخوارج والذين خرجت منهم حركة "الحشاشين" الذين كانوا يقومون بعمليات انتحارية تحت تأثير المخدرات، والتنظيمات بالغة التعصب سهل أن تزايد على بعضها البعض، خاصة وأن الدين يتحول إلى الكثير من التفاصيل ويكفرون بعضهم البعض.

وأشار إلى أن هذه التنظيمات في وقت المعارك تتحول إلى تحالفات أو ائتلافات تكتيكية، وهذا يحدث أيضا في التنظيمات الأخرى الغير إرهابية من أجل أغراض تكتيكية، وتحالفها لا يعني أنها اتفقت مع بعضها البعض، ولكن في الحياة السياسية هذا وارد الحدوث.