شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تقدم ألف سلة غذائية لأسر غير قادرة في مناطق بحضرموت والان مع التفاصيل

تواصل الإمارات العربية المتحدة تقديم المساعدات على أهالي محافظة حضرموت، جنوب شرق اليمن.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية "وام" "قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة عبر فرق هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ألف سلة غذائية تزن حوالي 80 طنا و800 كيلو جرام استفاد منها خمسة آلاف شخص من الأسر غير القادرة بمنطقتي لبنة والحسير وضواحيهما بمديرية دوعن في محافظة حضرموت".

و عبر المستفيدون من المساعدات عن شكرهم لدولة الإمارات و ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على ما تقدمه من مساعدات إغاثية لتخفيف معاناتهم من خلال فرقها التي نجحت في التغلب على وعورة الطرق في منطقتي لبنة والحسير لمد يد العون لأهالي المنطقتين.

جدير بالذكر أن عدد السلال الغذائية التي تم توزيعها منذ بداية "عام التسامح" بلغت /26744 / سلة غذائية بمعدل / 2160 طنا و 915.2 كيلو/ استهدفت /133720/ فردا من الأسر غير القادرة في محافظة حضرموت.

وكانت " هيئة الهلال الأحمر الإماراتي " سلمت السلطة المحلية بمديرية المخا في محافظة تعز اليمنية .. سيارتي إسعاف و كميات جديدة من الأدوية لصالح مستشفى المخا العام وذلك في إطار الإستجابة الطارئة من قبلها دعما للقطاع الصحي في الساحل الغربي و جميع المديريات والمحافظات اليمنية المحررة .

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كانت دولة الإمارات قد رفعت خلال الأسابيع الماضية من وتيرة دعمها للقطاع الصحي في البلدات والمديريات المحررة كافة بالساحل الغربي .

و أكد محمد الجنيبي مدير الشؤون الإنسانية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي في اليمن - خلال عملية التسليم بحضور مدير عام المديرية و قيادة السلطة المحلية - أن القطاع الصحي ومختلف القطاعات التي تمس حياة المواطنين في الساحل الغربي والمحافظات المحررة تتصدر قائمة اهتمامات دولة الإمارات .

و قال الجنيبي إنه ضمن حملة دولة الإمارات الصحية المتواصلة في مديريات الساحل الغربي تولي هيئة الهلال الأحمر الجانب الصحي أهمية خاصة وذلك في استجابة عاجلة لنداء الأهالي صيانة للصحة العامة للمواطنين اليمنيين.

و نوه إلى إعادة تأهيل مستشفى المخا العام في وقت سابق ليكون مستشفى محوريا ورفده بسيارتي إسعاف لتتمكن أطقمه من الوصول إلى مختلف المناطق النائية و نقل المرضى إلى جانب تزويده بشحنة جديدة من الأدوية والمحاليل المخبرية المتكاملة لتعزيز خدماته المجانية للمواطنين.

و عبر سلطان محمود مدير عام مديرية المخا عن شكره للدور الريادي الذي تبذله دولة الإمارات عبر ذراعها الإنسانية - هيئة الهلال الأحمر- لدعم و إنعاش القطاع الصحي في المديرية لتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين مؤكدا أن هذا الدعم السخي الذي تقدمه الإمارات للشعب اليمني سيظل محفورا في الذاكرة.

من ناحيته أكد الدكتور أمين الشاذلي مدير مكتب الصحة في المديرية أن دعم دولة الإمارات أسهم في انعاش القطاع الصحي و إنقاذ حياة المواطنين اليمنيين والتخفيف من معاناتهم.