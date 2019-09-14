شكرا لقرائتكم خبر عن محامية أمريكية ترفض رشوة قطرية للتنازل عن قضية ضد شقيق تميم والان مع التفاصيل
رفضت المحامية الأمريكية ريبيكا كاستانيدا، رشوة دفعتها قطر للتنازل عن عن قضية التي رفعتها ضد الشيخ خالد بن حمد آل ثاني، وهو الأخ غير الشقيق لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني .
وقالت ربيكا في شريط فيديو على تويتر مدته دقائق، أن شقيق حاكم قطر ووكلاءه يتنصلون من القضية ويرفضون الاعتراف بها .. مضيفة أنها لا تقبل الرشوة من أحد، ولا ترغب من وراء هذه الدعوى القضائية في ابتزاز النظام القطري.
وقدمت المحامية كاستانيدا، وكيلة الأمريكيين ماثيو بيتارد وماثيو اييندي، دعوى باسمهما أمام محكمة بفلوريدا الأمريكية، حيث طلبت تعويضات وأجورا من الشيخ خالد آل ثاني وشركات تعمل باسمه إلى موكليها ويصل ما تطالب به إلى 33 مليون دولار.
وأشارت المحامية في نص الدعوى إلى أن الشيخ خالد بن حمد آل ثاني طلب عام 2017 من مرافقه ماثيو بيتارد قتل شخصين في كاليفورنيا، ويقول بيتارد إنه رفض ذلك.
وذكرت أنها خاطبت السفير القطري في الولايات المتحدة وأرسلت له عبر السفارة القطرية في واشنطن والقنصليات القطرية في لوس أنجلوس ونيويورك، لكنه لم يتجاوب مع رسائلها بل قالت إنه أعطى تعليمات للموظفين بعدم الرد واستعمل كلمة نابية بحقّها.
وفي وقت سابق كشفت المحامية ربيكا عن مضايقات تعرضت لها من قبل أشخاص يعتقد أنهم يتبعون شقيق أمير قطر، وغردت حول هذا الحادث وقالت إنها غير خائفة، وهي كررت هذا الكلام اليوم الخميس في البث على تويتر.
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