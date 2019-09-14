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قرقاش يشيد بمهنية قناة العربية والراشد

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أشاد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور، أنور قرقاش، بمهنية قناة العربية الإخبارية , والمشرف العام عليها، الإعلامي عبدالرحمن الراشد .

وقال قرقاش في تدوينة مقتضبة على تويتر، "المهنية والموضوعية والموقف الوطني العاقل، كلمة حق في قناة العربية وفي الاستاذ عبدالرحمن الراشد والذي هو في تقديري ألمع الإعلاميين العرب" .

وجاءت تغريدة قرقاش على خلفية إنتقادات واسعة تعرضت لها قناة العربية بعد نشرها خبراً حول إستشهاد الجنود الإماراتيين أمس، حيث أوردت في الخبر "مقتل 6 جنود إماراتيين" الأمر الذي أثار حفيظة السياسيين الإماراتيين .

لكن قناة العربية تداركت الأمر وقامت تحذف الأنباء العاجلة المنشورة على حسابها في تويتر، وإستبدال الخبر على موقعها بالخبر المنشور في موقع وكالة أنباء الإمارات .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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