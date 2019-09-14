لماذا استقال داود أوغلو من حزب أردوغان؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أحمد داود أوغلو رئيس الوزراء التركي الأسبق أعلن استقالته من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، ولكن السؤال: لماذا قام أوغلو بتقديم استقالته؟ قرار اللجنة التنفيذية للحزب إحالة أوغلو للجنة تأديبية تمهيدا لفصله، وتهديده للحزب بفتح "دفاتر الإرهاب"، واتهام أردوغان لأوغلو بالخيانة والعمل مع قوى خارجية. تراجع حزب العدالة والتنمية في الانتخابات المحلية الأخيرة وخسارة البلديات الكبرى، وإلغاء نتائج انتخابات بلدية إسطنبول والإصرار على إعادتها، وإقالة رؤساء بلديات 3 مدن في شرق تركيا تابعين لحزب الشعوب الديمقراطي، وانسحاب مليون منتسب لحزب العدالة والتنمية خلال العام الماضي، والابتعاد عن مركب أردوغان الغارق، وإطلاق حزب سياسي جديد ينافس في السياسة التركية التفكك الداخلي يمزق حزب أردوغان.

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