رابع جلسات محاكمة البشير تواصل الاستماع للشهود بقضايا الفساد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأت صباح السبت، رابع جلسات محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، والتي ستستمر في سماع بقية الشهود قبل النطق بالحكم في قضية اتهامه بالفساد المالي.

وكانت هيئة محاكمة البشير -المنعقدة في معهد التدريب القضائي بالخرطوم- قد استمعت الأسبوع الماضي إلى شاهدين، أحدهما ضابط بمكتب الرئيس المعزول والآخر من جامعة أفريقيا العالمية، بشأن المبالغ التي ضبطت بمكتب البشير وزعمه تصرف مؤسسات سودانية معه في هذه الأموال الموجودة خارج القنوات الرسمية.

عقب ذلك قررت الهيئة أن تكون الجلستين المقبلتين لسماع شهود آخرين، أبرزهم مدير مكتبه حاتم حسن بخيت تمهيدا للنطق بالحكم في القضية.