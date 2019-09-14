وزارة الصحة السودانية تعلن وفاة 5 أشخاص نتيجة الإصابة بالكوليرا

السبت 14 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السودانية تأكُّد وفاة 5 أشخاص نتيجة الإصابة بالكوليرا في ولاية النيل الأزرق، منذ 28 أغسطس/آب.



وذكرت الوزارة، في بيان صدر في ساعة متأخرة الليلة الماضية، أنَّ الإصابات بلغت منذ ذلك اليوم 67 إصابة منها 18 إصابة لا تزال تتلقى العلاج بغرف العزل.

وأفادت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، بأنَّها تعمل عن كثب مع السلطات الصحية السودانية وغيرها لمواجهة حالات الكوليرا في ولاية النيل الأزرق بجنوب شرق السودان.

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وأشارت وزارة الصحة السودانية إلى أنَّ فرقاً من الوزارة ومنظمة الصحة العالمية سافرت إلى ولاية النيل الأزرق بهدف تحسين أوضاع الصرف الصحي ودعم إجراءات سلامة المياه والتخلص من النفايات وضمان سلامة الغذاء.

وطلبت الوزارة من منظمة الصحة العالمية استيراد تطعيمات ضد الكوليرا.

وتعهد وزير الصحة السوداني أكرم علي التوم، خلال تفقده عددا من المستشفيات بالنيل الأزرق، الجمعة، بمعالجة أوجه القصور في مواجهة الكوليرا.

وأشاد التوم بالجهود المبذولة من قبل المتطوعين وقطاعات المجتمع في التبليغ عن الحالات المصابة بالمرض ونقلها للمستشفيات. ‎