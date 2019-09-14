قرقاش يشيد بمهنية قناة العربية والراشد

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السبت 14 سبتمبر 2019
قرقاش
كتب
الخليج 365 - خاص
أشاد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور، أنور قرقاش، بمهنية قناة العربية الإخبارية السعودية, والمشرف العام عليها، الإعلامي عبدالرحمن الراشد .
وقال قرقاش في تدوينة مقتضبة على تويتر، "المهنية والموضوعية والموقف الوطني العاقل، كلمة حق في قناة العربية وفي الاستاذ عبدالرحمن الراشد والذي هو في تقديري ألمع الإعلاميين العرب" .
وجاءت تغريدة قرقاش على خلفية إنتقادات واسعة تعرضت لها قناة العربية بعد نشرها خبراً حول إستشهاد الجنود الإماراتيين أمس، حيث أوردت في الخبر "مقتل 6 جنود إماراتيين" الأمر الذي أثار حفيظة السياسيين الإماراتيين .
لكن قناة العربية تداركت الأمر وقامت تحذف الأنباء العاجلة المنشورة على حسابها في تويتر، وإستبدال الخبر على موقعها بالخبر المنشور في موقع وكالة أنباء الإمارات .
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