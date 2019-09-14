جميل السيد: مرفوض أن تتحول قضية الفاخوري مادة للنيل من الجيش وقيادته

لفت النائب ​اللواء​ ​جميل السيد​ في تصريح له على ​وسائل التواصل الاجتماعي​ الى أنه " مرفوض أن تتحول قضية العميل ​عامر الفاخوري​ مادة للنيل من ​الجيش​ وقيادته"، مشيرا الى أن "المطلوب معالجتها والتحقيق فيها بالحزم والجدية والشفافية اللازمة بما يمنع أن تتكرر أبداً".

وأضاف: "لوائح العملاء عممت في زماننا وهي دقيقة ومفصّلة للغاية ومن كل ​الطوائف​، وأي تسييس أو تطييف لها هو خدمة ل​إسرائيل​ وتشجيع للعمالة".