جميل السيد: مرفوض أن تتحول قضية الفاخوري مادة للنيل من الجيش وقيادته

لفت النائب اللواء جميل السيد في تصريح له على وسائل التواصل الاجتماعي الى أنه " مرفوض أن تتحول قضية العميل عامر الفاخوري مادة للنيل من الجيش وقيادته"، مشيرا الى أن "المطلوب معالجتها والتحقيق فيها بالحزم والجدية والشفافية اللازمة بما يمنع أن تتكرر أبداً".
وأضاف: "لوائح العملاء عممت في زماننا وهي دقيقة ومفصّلة للغاية ومن كل الطوائف، وأي تسييس أو تطييف لها هو خدمة لإسرائيل وتشجيع للعمالة".
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