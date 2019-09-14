الخازن: آن الأوان لوضع حدّ للتطاول على حرمة الجيش لأنه الملاذ الأخير لحفظ الوط

أسف رئيس ​المجلس العام الماروني​ الوزير السابق ​وديع الخازن​ أن تُستغلّ صورة عرضية أُلتقطت خلال مناسبة أقامتها ​السفارة اللبنانية​ في ​واشنطن​ لقائد ​الجيش​ العماد جوزف عون مع العميل ​عامر الفاخوري​ قبل أن يُفتضح أمره"، لافتا إلى انها "محاولة قد تنطلي على أي مسؤول يزور بلداً حيث يتدافع المدعوون لأخذ مثل هذه الصورة التذكارية. إلّا أن تسريبها هو بمثابة إستغلال مشبوه ورخيص من سمعة قائد يتمتع بمنتهى النزاهة والتجرّد لا لشيء إلا بهدف المسّ بمعنويات ​المؤسسة العسكرية​ التي يفخر ​اللبنانيون​ بها، ويعتبرونها مجبولة بالوطنية وفوق كل الشبهات "كإمرأة القيصر."

وسدد على أنه "آن الأوان لوضع حدّ للتطاول على حرمة الجيش من بعض الأعداء المتخفّين لأنه الملاذ الأخير لحفظ الوطن وحماية الناس، وهو لا همّ له إلا أن يكون أبناء بلده بمأمن وآمان من أعين المتربصين به شراً.