شدياق: عولمة الاقتصاد والافادة من التكنولوجيا الركيزتان للانتقال نحو اقتصاد رقمي

اشارت وزيرة ​الدولة​ لشؤون التنمية الادارية ​مي شدياق​ في تصريح لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "عولمة ال​اقتصاد​ والافادة من التكنولوجيا هما الركيزتان الاساسيتان للانتقال نحو اقتصاد رقمي في ظل وجود بيئة بشرية متفاعلة وفاعلة".

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