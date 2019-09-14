هيئة ابناء العرقوب تطالب بالتشدد في معاقبة العملاء وعدم التساهل معهم

طالبت هيئة ابناء العرقوب ومزارع شبعا بانزال اقصى العقوبات بحق عملاء اسرائيل خاصة الذين ارتكبوا جرائم أو شغلوا مسؤوليات في جيش العميل لحد او تعاملوا باي شكل من اشكال التعامل مع اسرائيل.
واستغربت الهيئة ما حصل بالنسبة لعودة العميل عامر الياس فاخوري، مطالبة السلطات المعنية باجلاء الحقيقة حول ما اثير من تنظيف ملفات وتساهل مع ملف "العملاء ومعاقبة كل من يتساهل او يسعى للتخفيف من عقوبة التعامل مع اسرائيل" واضافت: " ان هيئة أبناء العرقوب التي واجهت الاحتلال وعملاءه خلال فترة الاحتلال وعانى اهلها ظلم السجون والابعاد والاضطهاد على ايدي الاسرائيليين والعملاء المجرمين، ترى ان التساهل في هذا الملف يشكل جريمة بحق الوطن وكل احراره ومناضليه"، مشددة على "ضرورة تعامل السلطات الرسمية اللبنانية مع هذا الملف عبر التشدد في تطبيق اقصى العقوبات بحق العملاء والمجرمين، المراقبة الدائمة للعملاء الذين تنتهي مدة محكومياتهم للتأكد من عدم عودتهم للارتباط بالعدو او القيام باي عمل تخريبي ، التنبه لعمل الشبكات الاسرائيلية التي مازالت تعيث تخريبا وتزرع الفتن في مختلف المناطق والتشدد في ملاحقتها وكشفها ".
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