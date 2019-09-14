جبور: لن نترك الحكومة لقوى غير سيادية تتحكم بمفاصل السلطة

اشار رئيس جهاز الاعلام والتواصل في ​القوات اللبنانية​ ​شارل جبور​ الى ان ثقافة الترقيع اوصلت الى انهيار الدولة في لبنان، ونحن نريد الوصول الى ثقافة حل الامور من جذورها. واكد اننا لن نترك الحكومة لقوى غير سيادية تتحكم بمفاصل السلطة، وكي لا يكون هناك تمثيل احادي، وبالنسبة لنا المواجهة يجب ان تكونمن كل المربعات، وفي لبنان اظهرت هذه المواجهة انها لا تفيد.

وعن ورقة التفاهم مع ​التيار الوطني الحر​، اعتبر جبور في حديث تلفزيوني، انه تم وضع الورقة لاننا نعرف ان الفريق الاخر اي وزير الخارجية ​جبران باسيل​ ليس محط ثقة تاريخيا وسينقلب على هذه الورقة، واوضح ان هناك مكاسب كان يجب ان تحصل عليها القوات مقابل ايصال ​الرئيس ميشال عون​ ل​رئاسة الجمهورية​، ولكن وفق الالية وليس وفق الزبائنية.

واكد ان القوات ذاهبة لتسمية الامور في اسمائها في مشاريع الدولة، الا انه لا يحلم احد ان يفرق القوات عن ​المستقبل​ رغم وجود بعض التباينات. واكد انه لا يوجد لدينا اولوية لتعيين "فلان او علتان" في هذا الموقع او ذاك. واوضح ان القوات كانت مع ​التعيينات القضائية​ الاخيرة لان هناك اسماء ذات سمعة حسنة، والاعتراض كان على اسم او اثنين. وما يهمنا ان من يصل الى اي موقع ان يقدم لهذا الموقع على صعيد وطني.