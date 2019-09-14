اشار وزير الدفاع ​الياس بو صعب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "النداء الكاذب لصحيفة "نداء الوطن" وقد ورد على موقعها أن ​فرنسا​ مستاءة من وزير الدفاع لتوقيعه اتفاق شراء فرقاطات من ​ايطاليا​ بضعفي السعر، في حين اني لم أوقع اي اتفاقية مع ​الحكومة الايطالية​ حتى أن اي مفاوضات لم تبدأ ، يبدو أن نبع معلومات الموقع يُستقى من السماسرة وأصحاب المصالح المادية".

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كانت هذه تفاصيل خبر بوصعب: يبدو أن نبع معلومات "نداء الوطن" يُستقى من السماسرة وأصحاب المصالح المادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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