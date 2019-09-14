الحريري: نستمد من نجاحات ثانوية البزري كل عزيمة وقوة لنجدد إيماننا بلبنان

نوهت النائب ​بهية الحريري​ خلال احتفال ثانوية نزيه البزري الرسمية بتخريج طلابها للعام الدراسي 2018-2019 بـ"النتائج المشرفة والمميزة والمراتب العليا والمتقدمة التي حصدها طلاب وطالبات الثانوية في الشهادات الرسمية على مستوى ​الجنوب​ والوطن"، معتبرة انها "نتائج تزرع الأمل والفرح لدى عموم أهالي صيدا والجوار إذ حل الطلاب في الشهادة الثانوية الرسمية - قسم الأداب والانسانيات على المراتب التالية على صعيد الجنوب، الطالبة آية طه معالقجي العكاوي في المرتبة الثانية، والطالبة فرح محمد عودة في المرتبة الثامنة، وفي المرتبة التاسعة الطالبة "شياو يويه تشانغ"، وفي علوم ​الحياة​ حل الطالب يوسف معروف زيد في المرتبة الثالثة على صعيد الجنوب، كما حل الطالب علي أحمد بيرم الثاني على صعيد ​لبنان​ في ​الشهادة المتوسطة​ الرسمية، والأول على صعيد الجنوب".

ولفتت إلى ان "هذا الإجتهاد لطالباتنا وطلابنا يضعنا جميعا أمام مسؤوليات جسام للعمل ليل نهار من أجل تأمين كل أسباب الإستقرار والنمو والنهوض والتقدم، ومن أجل تأمين أسباب ​المستقبل​ الذي يليق باجتهادهم وطموحاتهم وتفوقهم وتأمين التعليم الجامعي الحديث الذي يحاكي ضرورات سوق العمل ليبقى التعليم القضية الأساس في صناعة مستقبل الأوطان الآمنة والمستقرة والمزدهرة".

واضافت: "امام ما نواجهه من تحديات جسام منذ عقود طوال في بناء ​الدولة​ الحديثة ومجتمع الإنتظام العام في أسبابها وقوانينها ومؤسساتها بإرادة صلبة كانت تستمد قوتها من ثقتها العميقة بقدرات شاباتنا وشبابنا وإرادتهم بالنجاح والتفوق والعيش الكريم جيلا بعد جيل، فإننا نستمد من نجاحات ثانوية الدكتور نزيه البزري وتفوق طلابها كل عزيمة وقوة لنجدد إيماننا بلبنان، وطن للعلم والمعرفة والحياة. ألف مبروك للمديرة سهى الحسن ولأسرة الثانوية ولجنة الأهل على هذا التكامل بالعمل المشترك ومبروك لطلابنا ألأعزاء على تفوقهم ومبروك لعموم أهالي صيدا والجوار".