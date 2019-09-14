الطقس متقلب وماطر أحياناً اعتبارا من بعد ظهر اليوم

أفادت مصلحة الارصاد الجوية في الطيران الطيران المدني بأن منخفضا جويا جنوب غرب ​تركيا​ يؤثر تدريجياً على الحوض الشرقي للمتوسط يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحياناً اعتبارا من بعد ظهر اليوم السبت.

وتوقعت ان يكون طقس اليوم غائم جزئيًا يتحوّل تدريجيًا بعد الظهر الى غائم دون تعديل يذكر ب​درجات الحرارة​ وتصبح الاجواء مهيأة لتساقط ​أمطار​ خفيفة خاصة في المناطق الشمالية، كما يتوقع حدوث برق ورعد بشكل متفرق. كما توقعت ان يكون طقس الغد غائم جزئياً الى غائم مع أمطار متفرّقة مصحوبة برياح ناشطة وبرق ورعد أحياناً، كما تنخفض درجات الحرارة ويتشكل ​الضباب​ على المرتفعات

أما الاثنين فيكون غائم جزئيّاً إلى غائم مع ضباب على المرتفعات وتساقط أمطار خفيفة صباحاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.