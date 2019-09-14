ليبرمان: نتنياهو منعني من اغتيال إسماعيل هنية

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كشف وزير جيش الاحتلال السابق وزعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، فيجدور ليبرمان، أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو خدعه ومنع اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية.

وقال في مقابلة أجرتها معه "القناة 12" الإسرائيلية، اليوم، أن نتنياهو وحزب الليكود وقعا اتفاقا معه كان أحد بنوده إسقاط حكم "حماس" في غزة، و"لكن نتنياهو فعل كل شيء من أجل تجنب هذه العملية"، وفقا لما ذكرته وكالة "معا" الفلسطينية.

وزعم ليبرمان، أن نتنياهو "منح الحصانة" لقادة "حماس" رغم استمرارهم في تسليح أنفسهم وإنتاج الصواريخ، وقال: "قبل أسبوعين قتلت فتاة إسرائيلية بالقرب من دوليب، وبعد ساعة خرج قادة (حماس) ورحبوا بهذه العملية، إنهم ليسوا خائفين لأن نتنياهو منحهم الحصانة".

وحول تهديدات نتنياهو بشن عملية عسكرية واسعة ضد قطاع غزة وإسقاط حكم "حماس"، قال ليبرمان إن "هذه الوعود سمعناها من نتنياهو في وقت مبكر من عام 2009، ومنذ ذلك الحين لم تنفذ"، ووصف ليبرمان زيارة نتنياهو لروسيا والتي قام بها أمس الخميس، بأنها "زيارة انتخابية وغير أمنية وغير سياسية، وتأتي في إطار الدعاية الانتخابية فقط"