شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الشئون الأفريقية" بالبرلمان يستعرض رؤية اللجنة لدعم القارة السمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة الشئون الأفريقية، إنه يعتكف الآن لوضع رؤية اللجنة فى الدور الخامس، سواء من خلال اللقاءات الثنائية ومتعددة الأطراف، أو من خلال الزيارات الخارجية مع دول القارة الأفريقية.

وأضاف "رضوان"، أن الرؤية ستستهدف ضرورة توحيد رؤى البرلمانات ومنابر التشريع فى الدول الافريقية للمطالبة بحقوق القارة الأفريقية وتوجيهها للاستمرار برؤية مصر فى شأن التشريعات الخاصة بمكافحة الارهاب والجريمة المنظمة، والتشريعات الخاصة بالاستثمار لفتح أفق جديدة للتجارة البينية شمالاً جنوباً شرقاً وغرباً.

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وأشار رئيس لجنة الشئون الأفريقية، إلى أن اللجنة ستعمل من خلال الرؤية على حث الدول المشتركة فى طرق التجارة البينية لاستكمال الطرق الرابطة ومن ثم تتيح المجال لخلق مجتمعات عمرانية جديدة وفرص عمل لاستيعاب الطاقات الشبابية، والتى يصل عددها إلى 60% من تعداد القارة الأفريقية، وكذلك العمل على تشريعات خاصة بالرعاية الصحية ومكافحة الأمراض المزمنة والأوباء المنتشرة فى القارة الأفريقية، وتحديداً أمراض الكبد والفيروسات الكبدية.