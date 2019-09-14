شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة "الحرية المصرى" بباب الشعرية تنظم مهرجانا رياضيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقامت أمانة حزب الحرية المصرى فى باب الشعرية مهرجانا رياضيا كبيرا بمركز شباب باب الشعرية، تحت رعاية وبمشاركة الدكتور صلاح حسب الله رئيس الحزب وأمين القاهرة اللواء يحيى وهدان والمهندس رأفت زكى أمين التنظيم، حيث شارك فى المهرجان الرياضى عدد من الفرق الرياضية.

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وحضر اللقاء عدد من القيادات بالحزب منهم الدكتور أحمد بيومى الأمين المساعد ومؤمن سيد أمين الاتصال السياسى وجلال الزغاط وعادل كحوش وصبرى أبو علم أعضاء هيئة مكتب أمانة القاهرة، واللواء عرفة حمزة أمين قطاع غرب والدكتور صابر سفينه أمين القسم، وعدد من القيادات الشعبية بالأقسام.

وأكد اللواء يحيى وهدان الأمين العام لحزب الحرية المصرى بمحافظة القاهرة أنه سيتم الاستمرار فى تنفيذ هذه الفعاليات وإقامة دورى بين الفرق الرياضية المدرسية على مستوى محافظة القاهرة بالتنسيق مع الجهاز التنفيذى لمحافظة القاهرة، وذلك فى إطار اهتمام القيادة السياسية بالرياضة المصرية وكشف المواهب الرياضية بمختلف المراحل التعليمية.