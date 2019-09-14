استعدادًا للمحليات.. تأهيل كوادر "وفد مطوبس" للمحليات بكفر الشيخ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أكد ماهر وهبان، سكرتير عام لجنة حزب الوفد بمركز مطوبس في كفر الشيخ، اليوم السبت، أن اللجنة بدأت تنفيذ برنامج تأهيل كوادر المجالس المحلية، وذلك بتنظيم الورشة التدريبية الأولى لإعداد كوادر المحليات، استعدادًا من اللجنة لمجالس المحليات، بإشراف محمد نجيب زغلول، رئيس لجنة وفد مطوبس ورئيس اللجنة العامة للوفد بالمحافظة.

وقال سكرتير عام لجنة حزب الوفد بمركز مطوبس، لـ"الخليج 365"، إن الورشة التدريبية الأولى تناولت التقسيم الإداري لمحافظة كفر الشيخ، ومركز مطوبس، وشروط الترشح للمحليات ونبذة مكثفة عن ماهية المجالس المحلية، ومدتها.

وأضاف "وهبان" إلى أنه جرى عرض اقتراحات من اللجنة، منها زيادة بدلات أعضاء المجلس، وتبعية المجالس لمجلس الشعب، وليس لرئاسة مجلس الوزراء.

وجرى الاستعانة بمنال حافظ، عضو المجلس المحلي بمحافظة الإسكندرية سابقًا، وعضو اللجنة النوعية للإدارة المحلية بحزب الوفد لإدارة الندوة.