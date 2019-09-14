رفع 20 طن مخلفات بحملة نظافة في دهب.. صور

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد

شنت الوحدة المحلية لمدينة دهب، اليوم السبت، حملة نظافة بمنطقة اللاجونا بالتنسيق مع عدد من شباب المدينة، وبالتعاون مع وزارتي السياحة والبيئة تحت شعار "الرايجة.. ليست مجرد كامب".

وقاد الحملة اللواء صبري وزيري، رئيس المدينة، لتشجيع الشباب المشاركين في الحملة وتقديم الدعم المعنوي لهم.

وقال رئيس المدينة، إن الحملة استمرت على مدار يومين، جرى خلالهما رفع نحو 20 طن من المخلفات، وسيجرى تكرار هذه الحملات بجميع المناطق السياحية بالمدينة كي تظهر بالشكل اللائق.

وأوضح أن العمل بالحملة تطوعي ولمدة ثلاث ساعات يوميا، وجري وضع عدد من صناديق القمامة في مناطق متفرقة بالمنطقة، مناشدًا زوار المنطقة بالحفاظ على نظافتها.